Pasajero que viajaba de Villahermosa a Xalapa relata asalto a ADO Platino

El día 12 de agosto a la medianoche se suscitó un asalto a mano armada por dos sujetos no identificados a un autobús ADO Platino con origen de Villahermosa, Tabasco a Xalapa, Veracruz en la autopista federal 180 D en el tramo entre la frontera del estado de Tabasco con Veracruz y el puente del río Coatzacoalcos, aproximadamente a una hora de distancia antes de llegar a la caseta Puente Dovali.



Contaba con alrededor de 15 pasajeros a bordo, entre ellos cuatro mujeres, dos personas de la tercera edad y dos choferes de la línea de lujo. El hecho ocurrió en la autopista Villahermosa-Coatzacoalcos, donde uno de los sujetos puso una valla perimetral para obstaculizar el camino y enseguida su compañero subió con un arma cargada para amenazar al chofer y así desviar el autobús de la autopista, estacionándolo en un terreno baldío fuera de la carretera federal.



Posterior a eso los sujetos separaron a mujeres y hombres para despojarlos de sus pertenencias. A una de las señoritas que abordaban el autobús la violentaron de manera lasciva obligándola a besar a uno de los delincuentes y forzejearla. A un señor de la tercera edad lo golpearon con machete, así como a varios pasajeros hombres obligándolos a recoger el dinero.



Los dos sujetos se retiraron alrededor de la 1:15 am ya con los pasajeros dentro del autobús ADO con la amenaza de que mantuvieran la luz apagada y avanzaran dentro de una hora porque supuestamente los seguía una camioneta. Llegando a la caseta Puente Dovali los pasajeros reportaron el hecho a un federal de caminos para que haga el reporte correspondiente.



Llegando a la estación se comunica el hecho a ADO Platino, quienes no se hacen cargo del asunto y solo hicieron la promesa de enviar los datos del incidente para así poder hacer la denuncia, cosa que jamás sucedió. Se recalca que ellos no se hacen cargo de los daños solo se responsabilizan del equipaje documentado ni tampoco se encargan de hacer la Denuncia.



Anexo el boleto del viaje del autobús que fue asaltado, este reporte se hace con la finalidad de que las personas estén prevenidas de la delincuencia en el sur del Estado ya que las autoridades y la compañía no hicieron difusión.



Por favor no poner mi número de teléfono ni datos personales



Nombre (...)

Tel (...)