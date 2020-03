Pasantes de medicina y enfermería de la Universidad Veracruz y de otras universidades particulares realizaron una manifestación de brazos caídos en las afueras del Hospital General zona 71 del IMSS, ubicado sobre la avenida Díaz Mirón.



Al respecto, César Canela, estudiante de la Universidad Veracruzana, señaló que no cuentan con los insumos necesarios para atender a pacientes con síntomas de COVID-19, lo que los deja expuestos.



Además, mencionó que otros estudiantes de diferentes especialidades como psicología, nutrición y química clínica ya no vienen a realizar labores de pasante en este nosocomio, pues los pusieron en cuarentena para evitar exponerlos, pero a ellos aún los tienen trabajando.



Reiteraron que no trabajarán por lo menos este día, y esperan una pronta respuesta de los directivos del IMSS.



