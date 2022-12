Paseo del Río Orizaba ya tiene 4 cachorros de león más

La manada de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) “Citlaltépetl” se incrementó a 10 integrantes, luego de que el pasado 18 de noviembre nacieran cuatro cachorros más, hijos de los leones Príncipe y Princesa.Mayra de la Vega Aduna, encargada de la reserva animal del Paseo del Río Orizaba, indicó que ese día se percataron que la leona estaba en labor de parto, por lo que se permitió que la naturaleza siguiera su curso y finalmente tuvo cuatro cachorros.Mencionó que no es raro que las leonas sean multíparas, pero para evitar que se sigan reproduciendo a un ritmo acelerado separarán a la joven leona de Príncipe.Indicó que no se ha pensado en la posibilidad de esterilizarla, pues aún es muy joven, por lo que de entrada se le separará del macho.Recordó que apenas en junio pasado nacieron Leonel y Nahla, hijos de Príncipe y Princesa, y en agosto nació Simba, hijo de Príncipe y la Chinameca.Mencionó que hasta ahora no tienen más información de los cuatro cachorros, pues Princesa se ha mostrado muy protectora con ellos, por lo que no permite a nadie acercarse y hasta ha preferido dejar de comer con tal de evitar que los separen.Comentó que lo único que han podido hacer es tomarles foto y han visto, de lejos, que están muy bien.