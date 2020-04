Patrones arriesgan a jornaleros al incumplir recomendaciones por COVID-19, en Tantoyuca

De forma irresponsable, una camioneta de carga pesada que presuntamente es propiedad de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, trasladó a personas del sexo masculino para dedicarse a laborar en un ingenio de la zona de Pánuco; pese a las medidas sanitarias por el COVID-19, los interesados arriesgan su salud al no evitar el contacto físico, sin tomar en cuenta todas las reglas de higiene.



Durante la semana, la ciudad de Tantoyuca fue informada por autoridades de salud en el Estado, que se detectó a una persona con síntomas positivos de coronavirus; por lo que se ha fomentado el distanciamiento, así como, evitar las aglomeraciones de personas.



No obstante, algunos ciudadanos provenientes de comunidades han sido convocados a trabajar como jornaleros, aceptando viajar a ciudades del norte del país o del estado, sin tomar en cuenta todas las precauciones, sujetándose a condiciones que ponen en peligro su salud, con la probabilidad de tener un grave padecimiento respiratorio.



Los interesados en la oferta de trabajo son organizados en una de las salidas de la ciudad de Tantoyuca; ahí mismo, se reportan con el responsable y abordan las unidades con destino a varios puntos donde se mantienen trabajando a pesar de la contingencia sanitaria.



A pesar de que las autoridades locales han sido reiterativas en extremar precauciones y solicitar a las empresas no expongan al personal, sobre todo cuando no se cuida el distanciamiento y todas las maniobras de higiene.



Cabe destacar, que las compañías dedicadas a ofrecer empleo temporal, siguen manteniendo sus actividades, sin tomar en cuenta cada una de las recomendaciones que exige la Secretaría de Salud en esta temporada de coronavirus, durante la fase 2.