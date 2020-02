Patrones pueden ser denunciados por “daño psicosocial” contra empleados

El “daño psicosocial” que sufren los empleados en una empresa puede ser denunciado porque está contemplado en la Norma Oficial Mexicana 035-STPS-2018 "Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención", que ya está en vigor.



Los malos tratos y amenazas por despidos son los principales ejemplos acoso laboral que se presentan, afirmó el humanista y conferencista Ángel Díaz Mérigo.



Explicó que el estrés laboral disminuye de manera considerable la productividad en una empresa, además de que aumenta las incapacidades, porque una gran parte de los directivos invierten en infraestructura, pero no en sus trabajadores.



"Son jaulas de oro, hay empresas automotriz, que son preciosas, las plantas, pero el trato, puedes estar en un lugar hermosisímo y sentirte mal y puedes estar en un lugar feo y sentirte de maravilla porque lo que mueve es el trato. Los apodos, los gritos del jefe cuando algo está mal, la falta de participación", dijo.



Aunado a esta situación generalizada en el mundo, los mexicanos son empleados emocionales, es decir, mezclan los sentimientos con el trabajo. A decir del experto en ambiente laboral, es una condición psicosocial, por lo cual los jefes deben aprender a lidiar con ello.



Por esta razón, es complicada la relación de empresas extranjeras en México.



"Los mexicanos somos emocionales, somos mucho más sensible y enseguida ‘me vio feo, seguramente me va a correr’. Es un problema en los mexicanos, pero tenemos que enseñarle a los jefes a dirigir mexicanos. Vienen empresas extranjeras como dirigian suecos o alemanes y no", dijo.



