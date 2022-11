Patrulla choca a particular y policías detienen con violencia al conductor, en Coatza

Una patrulla de la Policía Estatal chocó contra un vehículo particular en un supuesto operativo de privación ilegal de la libertad y pese a tener la culpa del hecho vial, detuvieron con violencia al conductor del automóvil impactado.Lo anterior tuvo lugar en la avenida Platón Sánchez, esquina con Díaz Mirón de la colonia Puerto México.Testigos corroboraron que el conductor de la patrulla circulaba a exceso de velocidad y sin código abierto (torreta encendida) y al llegar al cruce con la Platón Sánchez, es decir, la avenida en preferencia, impactaron una camioneta Ram de color azul y posteriormente volcaron.Pese a tener la culpa de los hechos, detuvieron a quien manejaba la camioneta en avenida con preferencia con lujo de violencia.Vecinos y familiares del hombre identificado como Roberto, reclamaron abiertamente los hechos y aseguraron tener videos de lo ocurrido.Cabe mencionar que, pese a no ser autoridad vial, los policías acordonaron el área y aprehendieron al sujeto excusándose que iban a un llamado por secuestro.Hasta el momento no se ha confirmado que alguna persona haya sido privada de la libertad en las últimas horas en Coatzacoalcos.Cabe mencionar que la SSP lanzó hace unos minutos un comunicado donde informó que activó Código Rojo por el hecho.