Patrulla de SSP iba a prestar auxilio y termina provocando choque, en Veracruz Puerto

Un accidente se presentó este viernes, en la colonia Los Pinos, en la zona norte de la ciudad de Veracruz, al estrellarse por alcance una patrulla oficial de la SSP, un carro Nissan y un Chevrolet, dejando severos daños materiales, sin personas heridas de gravedad.Esto se dio en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle de Murillo, en la citada colonia. Los involucrados fueron una patrulla de la SSP, número SP-307, marca Ford, tipo F150, doble cabina, cuyos elementos iban a gran velocidad por un servicio en persecución, en el carril de sur a norte sobre la avenida.Al cruce con la calle de Murillo, no se percataron que dos carros iban a doblar a la izquierda y no se detuvieron. Eran un carro Nissan, tipo Versa, color blanco y un automóvil, marca Chevrolet, tipo Sonic, color gris.La patrulla los impactó por alcance al no poder detenerse a tiempo, generando severos daños materiales. Al lugar se aproximaron los elementos de Tránsito Municipal de Veracruz para tomar conocimiento y hacerse cargo de las unidades, recabar la información y elaborar el parte de accidente.El percance arrojó daños materiales, sin presentarse lesionados de gravedad, los cuales no requirieron la presencia de una ambulancia.