Patrullas inservibles afectan operatividad de Policía Municipal en Xalapa

El director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, Miguel Valdez Ramírez, indicó que el deterioro de casi la mitad de las cien unidades de la Policía capitalina, afectó a las labores de vigilancia y patrullaje, por lo que ya se están reparando a fin de tenerlas operativas próximamente.En entrevista comentó que de nada sirve tener poco más de 400 elementos, si no pueden realizar los rondines por las calles, avenidas y colonias de la Ciudad."Es muy importante la movilidad, podemos tener muchísimos policías pero si no tenemos vehículos pues es prácticamente imposible poder llegar a todas aquellas colonias que requieren el apoyo, es importante y van de la mano todo: la cantidad de elementos, la cantidad de vehículos y la preparación que deben tener", expresó.Valdez Ramírez indicó que con el apoyo que ofreció la iniciativa privada se están reparando algunas patrullas, precisando que en los primeros cinco días del proceso de rehabilitación, sumaron siete las unidades que se lograron poner operativas y ya están haciendo recorridos de vigilancia en la Capital Veracruzana."Hay unidades que tienen por ahí unos diagnósticos más complicados, que requieren una cantidad más fuerte de dinero pero ya se está atendiendo todo eso", reiteró el funcionario municipal.Expuso que la estimación es que en tres o cuatro meses ya estén en todo el parque vehicular al cien por ciento. Sobre la convocatoria para el reclutamiento de nuevos uniformados, dijo que ya se está trabajando en ello, pero recordó que se trata de un proceso y por tanto, evitó mencionar una fecha para lanzarla."Estamos precisamente llevando a cabo el proceso, es un proceso que es tardado, mentiría si dijera que vamos a tener cien elementos este año, es un proceso que lleva a una serie de exámenes que no es tan fácil, de cien elementos que podemos convocar, no todos acreditan el examen de control y confianza que es primordial para pertenecer a una institución policial", enfatizó Miguel Valdez Ramírez.