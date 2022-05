Paty Lobeira está rodeada de “ineptos”: Madres de desaparecidos

Tras protestar y reunirse con ella, integrantes del Colectivo Solecito lograron que la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, se comprometiera a autorizar permisos para ventas en el Carnaval y el Festival de Velas, no obstante, reprocharon que el equipo de la edil sea “insensible e inepto”.Y es que para lograr el diálogo, tuvieron que ingresar al Palacio Municipal por la fuerza, además de que previamente ya habían sido amenazadas por el personal y señaladas de politizar la ayuda que requieren del Ayuntamiento, lamentó la activista Lucía Díaz Genao.Agregó que para Semana Santa, solicitaron permisos para venta de alimentos que tradicionalmente hacen para costear las búsquedas y la autorización llegó después de la fecha.“El equipo de la Alcaldesa es un equipo inepto, tosco, insensible de manera innecesaria. Necesitamos que nos den los permisos, no como en Semana Santa que se nos echó a perder la comida porque nos entregaron el permiso a destiempo, eran cosas sencillas; (…) un empleado de ella de apellido Beristáin que nos mandó una carta amenazante por medio de una compañera, nos acusó y metió la política, que por qué no le reclamamos a Verónica Giadáns, esa señora es Fiscal, en Veracruz queremos tratar asuntos de permisos”.Aclaró que están en busca de trámites que generalmente les dan, tampoco piden que coadyuve en su labor, porque está claro que no es su función.“Ella es una Alcaldesa solamente, no aspiramos a que resuelva los casos o que salga a buscar a nuestros hijos”.Durante la reunión, Patricia Lobeira señaló a las madres un mensaje de Twitter que las activistas publicaron y que no le gustó a la Alcaldesa.“No entiendo por qué esta administración vino tan tozuda, tan aislada, tan insensible porque se le mandaron tuits, ella ignoró los tuits pero sí se acordó de uno que le pusimos que no le gustó, nos mencionó el tuit que le pusimos de la venganza que estaba llevando a cabo, no le gustó pero ella ignoró todos los anteriores”.Al final, lograron establecer una mesa de diálogo y que hay compromiso para que se den facilidades para los permisos para venta y movilizaciones que realizan.