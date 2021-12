Paty Lobeira presenta a su equipo; se define Cabildo

Tras ser ratificada como Alcaldesa electa de Veracruz, Patricia Lobeira de Yunes presentó a los directores que encabezarán la administración municipal del 2022 al 2025.Al nombrar a cada uno de los hombres y mujeres que la acompañarán, resaltó que gobernará sin distingos de color, ni de partido y será sensible a los veracruzanos.“Mi gobierno será cercano y sensible a las necesidades de las personas, a raz de piso como lo fue nuestra campaña; será un gobierno que atienda las necesidades e inquietudes de toda la población sin distingo de color, ni de partido”.El equipo de directores de Patricia Lobeira, incluye a actuales directores de la presente administración de Fernando Yunes Márquez, así como regidores en funciones.Áreas como Protección Civil, Tránsito Municipal, Policía Municipal, Instituto Municipal de las Mujeres y Obras Públicas, repiten director.La toma de protesta, será el próximo 31 de diciembre en la plaza de la República de Veracruz.Asimismo, se confirmó el Cabildo que acompañará a Lobeira en la administración porteña.La panista estará en la comuna junto a 6 regidores del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), 6 del Partido Acción Nacional (PAN) y uno más del Partido Revolucionario Institucional (PRI).Tomando en cuenta los lineamientos de la paridad de género, a continuación los nombres de regidores y regidoras de MORENA: Sebastián Cano Rodríguez, Dolores Hernández Sarmiento, Daniel Martin Lois, Virginia Roldán Ramírez, y José Patricio Franceschy Marín, Lissethe Martínez Echeverria, resaltando esta última como activista en la zona conurbada, con impulsos a favor de la mujer.Por parte del PAN son: Sonia Colorado Alfonso, Gianfranco Melchor Robinson, ex director de Gobernación de la Actual administración, Gabriela Mercedes Aguirre Reva, Luis Enrique Beltrán Calderón, Aurora Luisa Alvízar Guerrero, Álvaro Espinoza Rolón.Y por último, Belem Palmeros Exsome, la la única regidora que pudo meter el PRI.Aparte de los 13 regidores antes mencionados, también contará con el síndico único Manuel Rivera Polanco.