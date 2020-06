Paulino Domínguez debe ser reinstalado como Alcalde de Actopan, demanda PAN

Aunque el gobernador Cuitláhuac García Jiménez relacionó al alcalde revocado de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, con el asesinato del periodista Celestino Ruiz, el Congreso local debe reinstalarlo en la presidencia municipal.



Lo anterior lo señaló el dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que determinó que deben suspenderse los procesos penales por hechos de corrupción contra el alcalde y la Síndica revocada, Lucero Jazmín “N”, actualmente presa en Pacho Viejo.



De lo contrario, advirtió, el Congreso; el presidente del Congreso; el Poder Judicial; el juez de Control que lleva el caso de los funcionarios y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), serían sujetos de juicio político, al impedir que un edil ejerza su mandato.



Ambos funcionarios fueron cesados por el Congreso del Estado, con el voto en contra de los diputados del PAN, luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción así lo solicitó para procesarlos por desvío de recursos y abuso de autoridad.



Sin embargo, la Corte resolvió el incidente de Suspensión de la Controversia Constitucional 17/2020, ordenando suspender de manera inmediata la ejecución de la resolución del Congreso local del pasado 4 de marzo; según el PAN estatal al invalidar la revocación los funcionarios recuperaron su fuero y deben regresar a sus cargos.



El máximo tribunal determinó que se debe resolver la controversia constitucional 17/2020, promovida por el Ayuntamiento de Actopan en contra de los actos del Congreso, acusando una injerencia indebida en la autonomía municipal del Ayuntamiento.



Al respecto, el dirigente del PAN en Veracruz subrayó que el Gobernador, Cuitláhuac García, no puede relacionar legalmente a nadie con un crimen, como lo hizo en el caso de Celestino Ruiz, pues esto es competencia de la Fiscalía General.



Por ello ambos funcionarios tienen que regresar a sus puestos hasta que se deslinden responsabilidades conforme a la Ley, aseguró Guzmán Avilés.



“El Gobernador no puede estar diciendo quién es criminal o no; se tiene que dar a través de la Justicia. Por eso exigimos y advertimos a las autoridades, al Congreso, al presidente del Congreso, al Poder Judicial, juez de Control y Tribunal Electoral, es cusa de juicio político impedir que un edil ejerza su mandato.



“Exigimos nuevamente al Gobierno de MORENA respetar los Derechos Humanos, eso es lo más importante y es lo que están violentando, lo que no debe suceder en ningún lugar de este Estad, de este país porque es un abuso de autoridad el que se está cometiendo o se cometió en el caso de estos 2 ediles que fueron quitados de su cargo, pero sobre todo fueron dañados”.



Añadió que inicialmente se debe dar la libertad a la Síndica y ambos funcionarios tienen que ser reinstalados en el Ayuntamiento. Además, la Fiscalía está obligada a investigar las presiones que acusa el alcalde suplente, José Alfredo López Carreto, por parte del Congreso para renunciar al cargo.



“Esto es un cochinero por el abuso de poder de MORENA; se violaron los Derechos Humanos y Políticos de la Síndica que ha pasado semanas en prisión lo denunciamos en constantes ocasiones, violaron la Ley los diputados de MORENA.



“El revanchismo político que MORENA aplica en el Congreso en todo lo que hace nos lleva a esta situación en donde la Suprema Corte reconoce que hubo juicios de origen en este caso, justo como lo señalamos en el PAN hace unos meses”.



Afirmó que buscarán que cada servidor público tenga consecuencias a sus acciones, advirtiendo que el PAN buscará que se libere a la Síndica lo más pronto posible y que se garantice su seguridad.



No tenemos información acerca de ello, peor muy probablemente como se dieron las acciones, pero no sabemos si hay algún proceso.