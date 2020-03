Paulino Domínguez vendía cargos, desviaba recursos y amenazaba a pobladores

Corrupción, violencia, malversación de recursos, venta de cargos y hasta amenazas contra un sacerdote fue lo que se destapó en el Ayuntamiento de Actopan tras la revocación de mandato del alcalde José Paulino Domínguez Sánchez.



Luego de que este miércoles el Congreso del Estado separara del cargo al panista y fueran detenidos la exsíndica y el Contralor del municipio, pobladores acusaron al edil, ahora prófugo de la justicia, de realizar actos ilegales desde su llegada al Ayuntamiento.



Afirman que desde el inicio, despidió a gran parte del personal sin razón alguna, negociaba el pago de laudos, otorgando el 10 por ciento de lo que correspondía a extrabajadores municipales, a cambio de regresarles su puesto, aunque eso fuera ilegal. Incluso, acusan que “blindó” la tesorería para que nadie tuviera acceso a los datos de nómina.



Los ciudadanos que prefirieron guardar el anonimato por temor a represalias, recordaron que durante campaña, Domínguez Sánchez se mostró como una persona sencilla y se hacía acompañar por familias completas y queridas en la región.



El apoyo político lo tuvo por parte del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, del entonces alcalde de Emiliano Zapata, Daniel Olmos, y de reconocidas familias de Actopan, quienes invirtieron tiempo y dinero en la campaña de 2017 a favor del Partido Acción Nacional (PAN), ya que José Paulino no tenía recursos para realizar la actividad política.



“Él no tenía nada, llegó con un carrito ya viejo; a la campaña no le metió nada, aquí todo se lo hicieron, en los recorridos pedía de desayunar en las casas, el señor no tenía dinero, todo se lo invirtieron los Yunes, Daniel Olmos y las familias de dinero de aquí, ellos pusieron camionetas, gorras, playeras, todo”, comentó una ciudadana que vivió de cerca la labor proselitista.



Relataron que luego de ganar la elección y a su llegada al Ayuntamiento, el edil inició con la venta de cargos, es decir, no respetó acuerdos políticos y no incluyó a nadie de quienes hicieron campaña con él; por el contrario, ofreció los puestos en 50 mil pesos cada uno, con duración de un año.



“Eso todo el pueblo lo supo, porque quienes quisieran arreglarse para entrara a trabajar con un cargo, tenían que ir a hablar con él”, dijeron.



De ahí, que despidiera a gran parte del personal y en sus contrataciones colocará a familiares, desde hijos, sobrinos, primos, etcétera, con altos cargos, sueldos y compensaciones.



“Cuando la gente le empezó a reclamar vinieron las amenazas, aquí todo mundo le tiene miedo, nadie quería hablar ni decir nada, porque el señor andaba armado y de por sí le gustaba echar tiros en la calle sin motivo, entonces enojado, no se sabe”.



Es por ello que los empleados preferían no actuar en su contra y aceptaban el despido injustificado.



“Y tanto es el miedo, que si vienes a preguntar en el parque o a cualquiera la encuentres en la calle, hasta te van a decir que sí trabajó bien o que no saben del tema, es una persona muy mala y nadie quiere problemas”.



Aseguraron que los problemas en el municipio se registraron desde el inicio de su gestión, ya que los recursos no se utilizaban para lo que correspondía, pero empezaron a destacar la compra de casas, ranchos, terrenos y otro tipo de propiedades para el edil.



Todo ello, a cargo de los recursos del municipio ya que según quienes trabajaron en el Ayuntamiento, como Alcalde ganaba 90 mil pesos en nómina más 45 mil pesos que se le otorgaban para gastos, tan sólo como salario.



Además, había sueldos como el del director jurídico, David Martínez, quien percibía 50 mil pesos mensuales, ganando más que los regidores; y su hermano cobraba fuera de la nómina como despacho jurídico, “Bufete Jurídico Martinez”, por 150 mil pesos mensuales.



A ello, se agrega que al regidor Eduardo Carranza Barradas, quien lo acompañaba a todos lados y era su persona de confianza, encargado de despedir y amenazar a los empleados, percibía 90 mil pesos mensuales extra a su salario.



“A Carranza lo conocemos bien, no sabemos qué le pasó, él es de aquí, de Tinajitas y está deslumbrado o no sabemos, ahora andaba diciendo que él iba a ser el Alcalde, aquí vino a decirlo”, dijo uno de los entrevistados.



Además, denunciaron que en un año, el edil se habría hecho de varios bienes y de una fama de prepotente y altanero, reiterando que en repetidas ocasiones se le vio en el pueblo haciendo disparos al aire, ya sea como festejo cuando se encontraba en estado de ebriedad o cuando se le veía molesto.



Y sus molestias, dijeron, derivaban en actos violentos, amenazando de muerte hasta al sacerdote del pueblo por encabezar la lucha en contra de las mineras y del proyecto “Caballo Blanco”, motivo por el cual el religioso tuvo que salir del municipio.



“Al Padre lo fueron a amenazar de muerte, tanto que se tuvo que ir, aquí vino a decirnos, que si algo le llegaba a pasar, hacía responsable al Alcalde y su gente, porque lo tenían amenazado de muerte si continuaba con la lucha en contra de las minas”, dijeron.



Para finalizar, los pobladores presentes en una reunión en el pueblo, se dijeron tranquilos por el desafuero de Paulino Domínguez, previendo que el daño que le hizo al municipio será difícil de resarcir.