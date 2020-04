Aunque la pausa en la actividad humana redujo la emisión de contaminantes, dicha cantidad no mitigará los efectos del calentamiento global, observó el subcoordinador de Fenómenos Atmosféricos de Protección Civil (PC), José Llanos Arias.



Observó que si bien disminuyó la emisión de gases de invernadero, tanto de automotores como de la industria, debido a la contingencia por novel coronavirus, tal factor no repercutirá en el cambio climático.



“Esta reducción será breve y pasando la contingencia toda la industria regresará a la normalidad”, alertó el meteorológo.



Cabe destacar que en el país, estaciones de mediciones del aire reportan niveles de entre "Bueno" a "Moderado" en regiones de la Ciudad de México.



No así en el estado de Veracruz, en donde la estación de Poza Rica registró un índice de 114, es decir, "No sano para población sensible" y Minatitlán, 152, es decir, "No sano para la población en general".