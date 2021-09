Pavel Ortega impartirá taller de novela gráfica

Del 16 de octubre al 27 de noviembre tendrá lugar el taller de novela gráfica impartido por Pavel Ortega, enfocado a cualquier persona que quiera narrar historias con imágenes secuenciales.Además de dramaturgo, Pavel Ortega es dibujante y titiritero. Durante su estancia en Barcelona construyó títeres para el montaje de “Sueño de una noche de verano” con la que ganó el premio Xarxa, el pasado año 2000.Pavel Ortega nos indica que este taller incluye todos los materiales que se usarán, así como asesoría permanente, incluso por medio de WhatsApp, las 24 horas.“En los talleres anteriores he tenido participantes en edades que oscilan de los 12 a los 60 años -cuenta entusiasmado Pavel Ortega-. Sólo es necesario que tengan los conocimientos básicos para poder contar una historia a partir de imágenes.”Aquellos interesados en participar pueden comunicarse al teléfono 228 382 2590, para ampliar información y datos de inscripción.A nivel nacional, ‘Pincelatium’ es un evento donde participan todas las marcas importantes del talento mexicano para trabajar en esas producciones de animación y videojuegos. Hay un apartado de narrativa gráfica o historieta “Secuencial”, la cuestión es que ya llevan 10 años de hacer este festival que se realiza en Cuernavaca, Morelos.“Para todos los que estamos en el medio de las artes gráficas, sabemos que el diseño es muy importante, ya van 3 años en los que participo, quedé como primer finalista pero no gané, el segundo año que participé tampoco, después de perseverar,por fin en el tercer año lo logré”.En el segundo pude asistir a una convención donde puedes exponer tu material, San Diego, Roma. Barcelona. Editan un tiraje de mil ejemplares para repartir, 200 se quedan ellos y 800 se los queda uno, este tipo de concursos, aparte de darte una mesa en el festival, hay conferencias del festival, un premio reconocido en territorio mexicano.Las dos veces anteriores participé con tiras cómicas, no gané, no hay espacio para la tira cómica, me aventé a hacer una novela gráfica, más personal de las que he hecho, familia cercana, leyenda de Naolinco, entre Chiconquiaco y Naolinco, porque cuando era niño mi madre llegó con un librito de las leyendas de Naolinco.Chiva Mora es negra, por moro, pistolero post-revolucionaria de México, dos versiones, tenía muy fresca la idea de la leyenda porque recuerdo que estaba escrito en dos páginas y decía que era un famoso pistolero que tenía pacto con el Diablo por su buena puntería, acorralado por los federales, paso un rebalo de chivas, una chiva mora, tontos militares que no pudieron atraparme, hace un par de año que un tío me platicó del servicio militar, buena puntería descendientes de Chiva Mora, meter anécdotas de la familia.Una película de vaqueros 14 x 14 cm es el formato del libro vaquero, un viejo aunque sea viejo va a jalar por que entra por el nostálgico.La Chiva Mora no es agradable de contar por la familia, tiene un poco de fantasía y leyenda, me lo invente, no hay fotos de él, en otro lugar donde investigué vi que era un nahual, peculiaridad no usual entre los pistoleros, juego mucho con la parte menos realista, basado en un personaje de mi familia, bisnieto de Chiva Mora, todos los de arriba, más cercano, una vez que estuve en la cantina, me iban a golpear dije que era pariente entonces no me golpearonDentro de lo ‘imaginario colectivo’, todos en México tenemos un pariente así, fuera de la ley, rebelde, opté por hacer algo más sencillo para que la gente conecte con la idea, con el personaje, metí un villano, tres lugares, igual, pues se les publica a todos