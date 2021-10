Pavimento se hunde al paso de auto, en Coatzacoalcos

Con daños cuantiosos terminó un vehículo City, Honda, de color gris, luego que el concreto de una avenida no aguantara el peso y se formara tremendo socavón.Martín “N”, quien manejaba la unidad, informó que conducía de norte a sur sobre la avenida Allende, en Coatzacoalcos y al querer incorporarse a Juárez, el peso venció las losas del suelo que lo sostenía.“Venía bajando de Allende para incorporarme a Juárez, al doblar estaba una bolsa negra en un pequeño hueco, me hago a un lado para esquivar la bolsa pero paso despacio y en ese momento el peso vence la calle y caí, me espanté por el jalón y el golpe, no había acordonamiento ni nada”, detalló.Autoridades del Gobierno Municipal de Coatzacoalcos arribaron al lugar de los hechos para llegar a un acuerdo con el afectado.El sitio fue acordonado por elementos de la policía con el propósito de evitar que más vehículos pasaran por el lugar y se extendiera el socavón.