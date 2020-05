Payasos del puerto de Veracruz recolectan víveres para apoyar a compañeros de bajos recursos

Payasos realizan el “Payatoon” buscando reunir víveres y dinero para compañeros de bajos recursos, pues desde hace casi 3 meses no han podido trabajar a causa de la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19.



“El pueblo ayudando al pueblo y payasos trabajando para otros payasos, varios están enfermos o son de la tercera edad y ya no fácilmente pueden trabajar o acompañarnos en esta colecta”, argumenta Rabanito.



Son cerca de 50 los artistas callejeros que se ven en la necesidad de realizar este centro de acopio, la mayoría trabaja en el Zócalo y Malecón del puerto de Veracruz, desde que el Ayuntamiento prohibió los eventos masivos a causa del coronavirus, tuvieron que cancelar sus actos.



“Muchos de mis compañeros buscarán moverse a otros municipios donde ya se están levantando las restricciones por la contingencia, necesitamos pagar renta, luz, agua y nuestra comida”, señala Farolito, vocero de payasos del Puerto.



Mencionan que las autoridades municipales les comunicaron que podrán regresar a las plazas públicas a mediados de julio, tentativamente, pues el Puerto Jarocho es el más azotado por contagios, de ser así, cumplirían 4 meses sin poder hacer show.



En particular, el payasito “Corcolo Camarita” lleva más 5 meses sin poder trabajar, ya que estuvo en cama antes de la pandemia a causa de un problema grave de tos y pérdida de peso, está en proceso de estudios para descartar cáncer en la garganta.



Con coloridos cubrebocas y procurando la sana distancia, realizan el centro de acopio de víveres y efectivo en el semáforo de la avenida Cuauhtémoc esquina Hernán Cortés, los días 23 y 24 de mayo en un horario de 9:00 a 14:00 horas.