Payasos y músicos de Córdoba ahora piden apoyo alimentario a la población

Ante la falta de apoyos para continuar en cuarentena, payasos y músicos se agruparon y colocaron centros de acopio para colectar víveres para sus familias, tras argumentar que llevan ya tres meses sin trabajo y sus ahorros se han agotado, ya no tienen dinero para llevar el sustento a sus familias.



En el caso de los músicos, colocaron un centro de acopio de la calle 1, entre avenidas 2 y 4, a fin de solicitar a la ciudadanía productos de la canasta básica.



Luis Aguilar dijo que desde marzo que cerraron bares, cantinas y todos los salones de fiesta, así como restaurantes, fueron afectados pues las contrataciones se acabaron y los pocos ahorros que tenían se acabaron.



La mayoría de ellos son de la tercera edad, pese a que lograron ayuda en despensa del Gobierno local, señalan que no les alcanza y por eso están haciendo su colecta.



Misma situación viven los payasos, quienes señalan en plena temporada "fuerte" se quedaron sin trabajo, pues no hubo celebración del Día del Niño, de la Madre ni clausuras de fin de ciclo escolar.



Ellos se colocaron en el bulevar Córdoba-Fortín, a la altura de Santa Leticia.



Ambos grupos estarán varios días en espera de que la ciudadanía los apoye.



Y es que los payasos además ofertan cubrebocas que ellos o sus familiares fabrican, además de gel y otros se suben a los autobuses a limpiar con cloro u ofrecen gel al usuario, sólo piden una moneda a cambio.



Durante la semana, los meseros también piden ayuda en bulevares pues sin trabajo y sin ingresos fijos, ya quieren que nuevamente se reactive la economía pues ya no aguantan más.