PC advierte por falsos llamados a evacuar hogares; pide atender canales oficiales

La secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno, pidió que la gente no haga caso de falsos alertamientos sobre evacuación de domicilios, sino que atienda las instrucciones de canales oficiales.



"Quiero pedirle a la gente que se mantenga informada en canales oficiales y lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Y es que particularmente en la zona de las Altas Montañas hemos tenido alertamientos falsos por noticias falsas y es muy importante que se mantengan informados en los canales oficiales”.



“Nosotros tomamos con mucha responsabilidad el tema de los alertamientos. Si alguien va a su casa y le pide que evacue y es de Protección Civil o de las Fuerzas Armadas que trabajamos en conjunto, es porque es necesario que lo hagan pero si la persona que va no lo es, se trata de una noticia falsa", dijo.



La funcionaria comentó que el Sistema Estatal de Protección Civil trabaja las 24 horas del día para obtener las mejores condiciones de seguridad para todos los veracruzanos.



Indicó que también están al pendiente de los afluentes, como el río Chiquito, debido a que de un momento a otro puede crecer.



"Sabemos que la zona de Altas Montañas es de alto riesgo por las condiciones de la sierra, de los cuerpos de agua, temas industriales y pues hay mucho trabajo que atender. Por fortuna, hemos logrado una sinergia y una colaboración de los alcaldes, porque no es un logro de la Secretaría sino también es resultado de la cooperación y cualquier situación que se presenta la estamos atendiendo en conjunto".