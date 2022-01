PC advierte sobre riesgos que implica visitar Cofre de Perote en esta temporada

Visitantes que buscan subir al Parque Nacional Cofre de Perote en días recientes han reportado extraviarse, problemas con fallas mecánicas en sus vehículos y padecimientos del “mal de montaña”.Por ello, la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, hizo un llamado a los ciudadanos para actuar de forma responsable y evitar ponerse en riesgo.La funcionaria estatal explicó que, debido a la presencia constante de Frentes Fríos en el Estado de Veracruz, mantendrán la vigilancia al acceso de personas a la montaña:“Tenemos un operativo montado desde el día que cayó la primera nevada, hace ya una semana, para poder auxiliar a algunos visitantes. No estamos propiciando la visita (…) porque es una condición de riesgo implícita.Hemos atendido males de montaña y personas que de pronto se extravían, fallas mecánicas por ejemplo y son bajas temperaturas; el día de hoy en el Cofre de Perote había -3 grados Celsius”, detalló.Explicó que hasta la fecha ningún caso de “mal de montaña” se ha complicado, no obstante, es imposible resguardar todos los senderos que hay en el Parque Nacional para evitar una tragedia.“Es una montaña, no hay bardeado, por eso es importante que si deciden subir entren por el centro de monitoreo”, señaló la titular.La funcionaria estatal acudió al Congreso del Estado para participar en la Estrategia de Trabajo para Unidades de Protección Civil 2022, en donde insistió en la importancia de designar a titulares que sean aptos para el cargo por parte de las nuevas administraciones municipales.“Tenemos una fuerza de trabajo muy capacitada en el Estado; afortunadamente en algunos casos han retomado perfiles que ya han tenido la responsabilidad o que forman parte de las unidades municipales”, concluyó.