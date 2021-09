PC Coatzacoalcos avanza en cultura de la prevención

El director de Protección Civil en Coatzacoalcos, David Esponda Cruz, expresó que al agrupamiento en Coatzacoalcos le falta todavía equipamiento; sin embargo, reconoció que en esta administración avanzaron mucho en la cultura de la prevención, que por sobre todo es lo más importante.Y es que dijo que el trabajo de Protección Civil no es sólo atender auxilios, sino más bien prevenirlos."Estamos trabajando, se ha dado una buena respuesta en esta administración, quizá no fue lo que deberíamos tener, falta mucho, tenemos que seguir trabajando porque no sólo es salir a atender sino prevenir y en ese sentido hace falta mucho, no es tener muchos vehículos, sino tener conscienciaLo anterior lo dio a conocer este domingo 19 de septiembre cuando se llevó a cabo el evento de conmemoración por el 36 aniversario del día nacional de Protección Civil.Al respecto, Esponda Cruz, dijo que es necesaria la participación de la población para estar listos en caso de cualquier situación y además por parte de las autoridades la atención a los más pobres para evitar mayores desgracias.Asimismo, agradeció a altruistas y trabajadores de áreas específicas para ayudar a quienes lo han necesitado en caso de desgracia.Una fuerte tormenta eléctrica acompañada de lluvias se registró este domingo en Coatzacoalcos, lo que causó la suspensión del evento conmemorativo.La intensa lluvia sorprendió a ciudadanos que realizaban sus labores de manera normal, pese a que se tenía pronosticado el mal tiempo, parecía que el cielo hacía tregua.Estas lluvias son provocadas por vaguada con eje desde el Golfo de México hasta el centro de Veracruz, por lo que se prevén más lluvias y tormentas con la mayor concentración en llanuras-costas del centro y el Papaloapan.La onda tropical número 32 se encuentra estacionada en el sur, por lo que traerá consigo precipitaciones de hasta 150 milímetros en 24 horas.