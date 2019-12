PC de Boca exhorta a la población a no “echar tiros” para festejar fin de año

Autoridades de Protección Civil llaman a los ciudadanos a no aventar disparos al aire como parte de los festejos de fin de año, práctica que es común y que pone en riesgo a la población.



A decir del titular de la dependencia, Andrés Escalera, últimamente han detectado que se disparan balas en los primeros segundos del nuevo año, y aunque no se han registrado lesionados por esta situación en el municipio, ya se tienen casos de este tipo en otras partes, por ello, la preocupación.



“Avientan tiros al aire, tenemos que cambiar esas prácticas porque son peligrosas, una bala tiene la misma velocidad hacia arriba que hacia abajo y hay niños, gente que se está divirtiendo”, señaló.



Asimismo, reiteró la recomendación de no quemar cohetes con los tradicionales “viejos” de trapo que se rellenan de aserrín para representar al año que acaba.



“Son tradiciones que han venido a menos, pero que deben cambiarse y es responsabilidad de todos”, opinó.



Aunque en las colonias es en donde se presenta regularmente la explosión de cohetes, en la cabecera municipal de Boca del Río se reportan constantemente las detonaciones, lo cual, altera a animales y pone en riesgo a quienes habitan en la zona.