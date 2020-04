PC de Coatepec canalizará traslado de casos sospechosos de coronavirus a Sector Salud

El director de Protección Civil en Coatepec, Luis Delfín Montané, indicó que esta área no atenderá directamente casos de COVID-19, sino que los vincularía al sector Salud.



Y es que recordó que no cuentan con una ambulancia desde hace meses, cuando ésta les fue retirada por el Gobierno del Estado, por lo que explicó que en caso de que reciban algún reporte de un posible paciente con coronavirus lo turnarían a la Jurisdicción Sanitaria o al Comité de Salud Estatal.



“El protocolo de nosotros es directamente con la Secretaría de Salud, si se reporta algún caso inmediatamente a través del área municipal de Salud, se vincularía a la Jurisdicción o al Comité de Salud. Si a nosotros nos lo reportan, preguntamos los síntomas y se canalizaría al sector Salud”, mencionó.



Refirió que se continúa la revisión en comercios para que se respete la sana distancia, principalmente en negocios como bancos, tiendas comerciales y de servicio de cable y televisión.



“Seguimos con las revisiones, que no haya afluencia en lugares públicos, diario hacemos recorridos para verificar si están cumpliendo; checar la sana distancia en bancos, en el Chedraui, Aurrera, Megacable (y otras) empresas y están cumpliendo”, finalizó.