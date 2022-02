PC de Medellín de Bravo no atiende solicitudes de auxilio, acusan ciudadanos

Ciudadanos de Medellín de Bravo han externado la preocupación por el equipo de Protección Municipal que encabeza el director Adrián Martínez Galloso, señalan que se ha negado el servicio de Emergencias de ambulancias y llamadas de auxilio, afirmó el regidor, Fernando Aguirre Arredondo.Según refieren, cuando ha atendido los servicios, el personal ha demostrado falta de capacitación, poniendo el riesgo a la población.“Ya son varias quejas ciudadanas pero todo es por el desconocimiento del área de su titular Adrián Martínez Galloso, no tiene ningún curso de Protección Civil, no sabe nada del tema, yo ya le pedí al Alcalde su cambio o que se capacite”, dijo.Por ello exigieron al alcalde, Marcos Isleño Andrade, que realice cambios en la dirección y sea ocupada por alguien con experiencia.En caso de que no haya respuesta por parte del munícipe, se acudirá ante la Secretaría de Protección Civil Estatal para exponer el caso.“Pienso acudir con Protección Civil Estatal, porque ahorita son quejas de que no se atienden los reportes, que se ignora a la gente pero esto es un riesgo, ¿qué va a pasar en una situación de emergencia?¿Cómo actuará si no está capacitada?”, cuestiona Aguirre.Señaló que a la dirección de Protección Civil Municipal se le encargan otras funciones y comisiones ajenas al área que afecta proporcionar estos servicios.