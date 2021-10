PC estatal no ha dado apoyos prometidos a Bomberos de Coatepec

Los Cuerpos de Bomberos en Veracruz deben realizar otras actividades para obtener recursos y así poder seguir ofreciendo el servicio de emergencia gratuito a la población, indicó el comandante de la corporación de Coatepec, Diego Solano Montano.“No nos queda otra opción, aceptamos otros trabajos que son necesarios para poder subsistir, y dar el servicio de emergencia gratuito, como hasta ahora se ha hecho, seguimos en la lucha los bomberos”, comentó.Y es que dijo, que, a pesar de las promesas de la Secretaría de Protección Estatal con estas agrupaciones, ningún apoyo ha llegado al Pueblo Mágico.En este sentido, admitió que, aun certificándose con los requerimientos de la dependencia, no se les entrega equipo ni parque vehicular, por lo que conseguir dinero para subsistir, se ha convertido en la prioridad de estos cuerpos de emergencia.“En todo el Estado no hay equipos, no hay parque vehicular. ¿De qué sirven los registros que nos da el Gobierno, de que sirven las certificaciones que nos piden y que a fuerza debemos ir a la escuela de bomberos, de qué sirve certificarte si no hay apoyos?Lo primordial para nosotros es conseguir dinero para poder subsistir, ya después certificarnos, si nos dijeran que certificados nos van a dar algunas aportaciones o parque vehicular como lo prometieron se haría, pero lo que queremos es seguir equipándonos, juntando para la gasolina e insumos”, concluyó.