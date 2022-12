PC Estatal revisa puente en Coatzacoalcos para descartar riesgos

La Secretaría de Protección Civil del Estado (SPC) intervino luego de la queja hecha por vecinos respecto a las condiciones del puente de la avenida Uno en Coatzacoalcos, con la finalidad de elaborar un dictamen del estado en que se encuentra la estructura a 21 años de su construcción y descartar peligro para la población ante los señalamientos de desplazamiento.Aunque a inicios de semana el Gobierno municipal informó que Obras Públicas realizó un primer dictamen y descartó riesgo alguno, el director de Protección Civil en este puerto, David Esponda, explicó que la Secretaría Estatal, a través de la dirección de regulación y planeación, quiso corroborar para certeza de la población.“Lo que se quiere es descartar cualquier peligro para la ciudadanía. Ya el Ayuntamiento, a través de Obras Públicas, hizo un primer levantamiento. No es que haya riesgos, es que se quiso corroborar para ellos. Protección Civil Estatal se entera de lo que se genera y envía a personal para hacer dictamen y emiten un dictamen de recomendación de qué se puede hacer. El objetivo es que el puente esté seguro, que la ciudadanía se sienta segura, con confianza”, añadió.Explicó que es muy importante que la gente se sienta confiada que al cruzar el puente tiene todas las medidas de seguridad para que no haya un desastre, de ahí que se respondió a la inquietud de los ciudadanos que creen que están en riesgo.Con esta segunda revisión, se busca dar los elementos a la ciudadanía para que confíe que el puente, si así dice el dictamen, está en las condiciones adecuadas para ser transitado de manera ordinaria.“No tanto que se haya descartado, los ingenieros tienen el conocimiento para determinar ciertas condiciones del puente. Tratamos de evitar inseguridad y en este caso interviene el Estado para que la ciudadanía se siente confiada y segura y si requiere el mantenimiento profundo, dárselo”, sostuvo.Esponda Cruz recordó que el puente tiene unos 180 metros de longitud y 21 años de construcción y reconoció que a lo largo de muchos años no se le ha dado el mantenimiento. “no es de esta administración, sino mucho antes no se ha cuidado, aquí abajo se reunen los migrantes, vecinos se han apropiado de derechos de vía y pues las condiciones sociales debajo y el tráfico arriba incrementa lo que pudiera representar un riesgo”.Será en unos días cuando finalmente las autoridades estatales determinen si hay o no desplazamiento y con esto dar atención a la población que preocupada pidió a través de los medios de comunicación la revisión pertinente.