PC La Perla sin necesidad de atender a población por heladas; albergues están activos

Debido a que los 30 frentes fríos que se han registrado al momento no han dejado temperaturas excesivamente bajas en la zona centro, en el caso de La Perla no se ha tenido necesidad de albergar a la población de la parte alta, señaló Jorge Martínez García, director de Protección Civil.



Indicó que durante diciembre, la temperatura más baja que se registró fue de 2 grados, en tanto que en lo que va de enero se han tenido temperaturas entre 6 y 8 grados, sin que a la fecha haya heladas.



Mencionó que la preocupación es por las personas que viven en las comunidades más altas del volcán, como son las de San Miguel Pilancón, San Miguel Chinela, Galicia, Agua Escondida, Xometla, Galicia y Rancho Viejo, que se ubican a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar.



Agregó que, al estar más cerca del volcán, esas localidades son las que llegan a presentar temperaturas más bajas, aunque también las personas que habitan ahí están acostumbradas.



No obstante, señaló que en años anteriores se han llegado a presentar heladas y temperaturas bajo cero, por lo que cada año se habilitan albergues que la población ya tiene bien identificados y saben que pueden acudir ahí en caso de un frío excesivo.



Comentó que, aunque por parte del DIF Estatal no se hicieron llegar apoyos en esta temporada, el DIF Municipal se hizo cargo de repartir cobijas a las familias, ya que la intención de la presidenta de este organismo, Ruth García Meza, era de apoyar a las familias para pasar en mejores condiciones este temporada invernal.