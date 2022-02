PC reporta “saldo blanco” por bajas temperaturas en región montañosa del Estado

La Secretaría de Protección Civil (PC) confirmó “saldo blanco” por las bajas temperaturas de este sábado registradas en la región montañosa del Estado.Asimismo, confirmó que cuatro demarcaciones registraron “heladas”, sin mayores afectaciones. Además, por el momento, se descarta caída de nieve o aguanieve en las faldas del Cofre de Perote.Protección Civil confirmó heladas en 13 comunidades de Chiconquiaco: la Cabecera Municipal, Progreso Morelos, Cofrecillo, Plata del Pie, Loma Plan, Buena Vista, Los Arcos, Parra, Gutiérrez Zamora, Capilla Las Paredes, Vaquería, Guacamaya y Capulines, con una temperatura de 0º C, sin afectaciones a personas o viviendas.En Landero y Coss, Protección Civil atendió una helada en la cabecera municipal, con una temperatura registrada de 4º C, sin que ello causara estragos a personas o viviendas.Tonayán, por otro lado, reporta heladas en 3 comunidades: Dos Pocitos, Barrio de Santa Cruz y Monte Real, con una temperatura de 3º C, también sin afectaciones.Por último, en Miahuatlán se atendió una helada en la comunidad de Yerbabuena, sin reporte de daños.