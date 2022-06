PC Xalapa automatiza las 10 estaciones climáticas en el municipio

El director de Protección Civil Xalapa, Luis Sardiña Salgado, aseguró que las 10 estaciones climáticas que hay instaladas en la Capital son operadas por un grupo de científicos que están trabajando en la automatización de las mismas para poder determinar cuánto llueve en las diferentes zonas."Tenemos una arriba del auditorio del IMAC, otra en El Castillo, son 10. Vamos a tratar de tener más y lo estamos haciendo con un CPU que gentilmente estamos recibiendo de grandes amigos, los CPU que valen alrededor de mil pesos, lo estamos instalando para que estas estaciones de manera automática las (tengamos) controladas y podamos saber cuánto llueve en cada punto", destacó.Acotó que lo están haciendo de manera paulatina a fin de que poco a poco se vayan contando con las estaciones climáticas automatizadas."Lo estamos haciendo bien, con un programa digital que se está llevando muy bien, tenemos la información en tiempo real. Desde luego automatizadas sería mejor porque es más rápido (tener los datos) pero nosotros tratamos de evitar gastos innecesarios, para que esos recursos se inviertan en la población, en cosas importantes para la Capital", explicó.Dijo que se hará el estudio para ver cuántas estaciones más serían necesarias en la ciudad, "primero tenemos que terminar nuestro trabajo y luego vemos lo demás".El titular de PC Xalapa indicó que la información meteorológica que se obtiene de las estaciones es importante porque ayuda a que las precipitaciones no los "agarren desprevenidos", sino que de manera anticipada estén en los lugares donde puedan presentarse las emergencias."La gente ya está avisada, ya hemos recorrido las zonas. Doy mi teléfono en todas las colonias, sobre todo en las vulnerables y me están hablando (para reportar alguna emergencia)", manifestó.Al reiterar que las precipitaciones del pasado miércoles no dejaron daños considerables en la ciudad y que únicamente ocurrieron inundaciones en algunas colonias y avenidas; el funcionario municipal hizo un llamado a la población a evitar tirar basura en la calle, pues ello hace que se tapen las alcantarillas, ocasionando las anegaciones."Por eso nos inundamos también y no nada más en los resumideros; todos nos taponeamos por la basura en la calle. Creo que hay que esperar al camión de la basura y si hubiera algún problema que nos hablen y nosotros le hablamos a la Dirección de Limpia Pública, que ha implementado varias alternativas y ha hecho un trabajo de limpieza con los recursos que hay, porque se sabe de la austeridad que tenemos", refirió.Reafirmó que el trabajo de limpieza y desazolve preventivo por parte de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) y la coordinación con las corporaciones de seguridad y auxilio estatales y federales permitan atender rápidamente los llamados de la población xalapeña.Adicionalmente, resaltó que el Atlas de Riesgo de Xalapa está actualizado y se tienen los planos con las zonas vulnerables en todos los tipos de emergencias que pudieran vivir."Estamos ubicados en ese contexto y la ciudadanía tiene nuestros teléfonos de oficina y el mío de manera particular para que en cualquier situación le podamos ayudar a resolver ese problema", aseveró Luis Sardiña Salgado.