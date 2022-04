PC Xalapa pide consciencia para prevenir accidentes durante Semana Santa

El director de Protección Civil de Xalapa, Francisco Luis Sardina Salgado, pidió a los capitalinos tomar las precauciones necesarias para prevenir los accidentes que pudieran acaecer durante las venideras vacaciones de Semana Santa.Y es que recordó que las situaciones que ponen en peligro a la vida de las personas no sólo son por desastres naturales, sino también por factores antropogénicos."El riesgo puede incrementar debido a que la situación corresponde a nosotros los seres humanos, los desastres que se dan no son naturales, son antropogénicos que son los producidos por las manos del hombre", afirmó en entrevista.Por eso, Sardiña Salgado pidió a la población evitar distracciones cuando conducen, es decir, no usar el celular porque podría generar un problema, incluso la pérdida de la vida; y en caso de ingerir alcohol, designar a alguien sobrio para que maneje."Y por otro lado, si voy a ponerme un poco contento con alguna copita bueno pues que maneje mi hijo, mi sobrino, mi esposa, hay que evitar las bebidas alcohólicas si voy a manejar", pidió.Justificó la falta de datos sobre el incremento de los accidentes en este periodo de asueto, indicando que los gobiernos no pueden "cuidar a todos los ciudadanos", sino que la población debe tomar precauciones también."Los ciudadanos también deben poner parte de sus modelos de vida, que son preventivos para poderlos cuidar y que haya una coordinación de común acuerdo para no causar ni daños a terceros, ni daños al medio ambiente. Si lo hacen vamos a pasar unas vacaciones de primavera muy tranquilas pero nosotros estamos atentos las 24 horas", aseveró en la entrevista.