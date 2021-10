Pederasta de Veracruz se quejó de su castigo… y le bajaron la condena

Por considerar que un Juez impuso una pena “elevada” e “incongruente” a un hombre que violó a su hija, magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado redujeron la condena del sentenciado.La nueva sentencia, que deviene del recurso de apelación TOCA 109/2021-S que interpuso la defensa del hombre, establece que por unanimidad los magistrados determinaron que debía pasar de cumplir 18 años preso a sólo 13.Lo anterior, si bien consideraron que todas las pruebas aportadas demuestran su culpabilidad en el delito de pederastia agravada, última clasificación que se impuso a los hechos y por los que fue juzgado.Los hechos por los que el hombre se inconformó ocurrieron en agosto de 2019 en Medellín, cuando este fue a recoger a una de sus tres hijas (la mayor) a casa de la madre de éstas, porque la menor no quería convivir con la nueva pareja de su madre, que en ese momento se encontraba en casa.De los testimonios recabados a la madre de la víctima, se desprende que el sentenciado acudiría por las tres hijas que tienen en común para convivir con ellas y llevarlas a casa con su nueva pareja.Sin embargo y sin mayor explicación, al final sólo optó por llevar a la más grande, de la que no se estableció la edad por resguardo como víctima.En su declaración la niña narró que su padre, supervisor de choferes de camiones, después de recogerla en casa de su madre, la llevó hasta la terminal de los autobuses donde trabajaba; ahí la introdujo a una pequeña bodega del sitio donde la menor dijo que se sentó en una silla a un lado de la mesa y se puso a ver su celular.Sin embargo, lo que recuerda después es haber despertado y estar en el piso con una sábana encima, sin pantalones y sin ropa interior.Se indicó también que recuerda haber visto a su padre desnudo y solo con zapatos, haciendo una llamada a su pareja que en ese momento le pedía leche para un bebé de ambos y este se negaba a ir a comprarla.Cuando finalmente accedió, dijo que entró al sitio, fue hasta donde estaba la víctima y le dijo que no fuera a contar lo que ocurrió, menos a su pareja, porque esta se enojaría.Aunque la menor se fue con su padre y convivió con la nueva pareja e hijo de su progenitor, días después le contó a su madre lo que su papá le hizo, procediendo a realizar la denuncia con la que inició el proceso penal correspondiente.La madre de la víctima acudió al Ministerio Público donde levantó una denuncia por violación, aunque el delito fue reclasificado a pederastia agravada.El hombre fue condenado a 18 años de cárcel por un juez de Pacho Viejo, así como al pago de una multa de mil salarios mínimos como reparación de daño, por resultar penalmente responsable del tipo penal señalado.Sin embargo, el hombre recurrió la sentencia pidiendo su revocación, teniendo por admitido el recurso; al respecto, los magistrados de la Primera Sala del TSJ determinaron que la sanción de 18 años era excesiva, por los cual la redujeron a 13 años.Asimismo, también modificaron la cantidad establecida como reparación del daño a la víctima, pasando de mil a 200 salarios mínimos vigentes en el momento que tuvieron lugar los hechos. Se dejó intacta la sentencia de pérdida de la patria potestad sobre su víctima.Los magistrados también “obligaron” al sentenciado a costear las terapias psicológicas de la víctima, que deberán ser cinco con un costo de 600 pesos cada una.El cambio en la sentencia se debe a que las sanciones impuestas por el juez fueron estimadas por los magistrados como “elevadas y violatorias del artículo 84 del Código Penal, incongruentes con el grado de culpabilidad ligeramente superior al mínimo y no equidistante entre la mínima y la media más cercana a la primera”.