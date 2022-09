Pedir “coperacha” a jueces fue comentario que se me salió decir: Presidenta del TSJ

Lo de pedir “ coperacha” a las juezas, a los jueces y al personal de los Juzgados para que compren los insumos indispensables , es un comentario “que se me salió decir”, manifestó Isabel Inés Romero Cruz, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.Dijo que se tiene la responsabilidad de dotar de todo lo necesario a los Juzgados, pero a veces hay cosas indispensables que deben atenderse, como cuando se funde un foco; los Juzgados, añadió, reciben todo y no les falta nada.“No estamos pidiendo coperacha, caray. Eso de la cooperación, yo lo dije… de momento se me salió decir que de vez en cuando sí es necesario (como cuando) se nos apaga un foco (…) tenemos mucho trabajo, tenemos que trasladar a las personas desde Xalapa hasta los Distritos y lo hacemos con mucho gusto porque es nuestra obligación hacerlo”.Además, dijo estar a favor de que se le practique una auditoría en tiempo real al ejercicio fiscal de este año, “claro que sí, ojalá y lo hagan”.Agregó que de los mil 931 millones 216 mil 538 pesos que tienen como presupuesto para este año, la mayor parte se emplea para el pago de la nómina y lo que resta es para la operatividad del Poder Judicial, por lo que dijo que de tener run presupuesto millonario hoy en día habría un Poder Judicial transformado.Sin embargo, descartó la posibilidad de solicitar una ampliación presupuestal.Asimismo, dijo que uno de sus compromisos al llegar a la Presidencia del Poder Judicial fue combatir la corrupción y enderezar el rumbo de algunos jueces “que andaban desatados”.En ese sentido, agregó que de vez en cuando hay que exhortar a los impartidores de justicia.“Si andan mal, porque andan mal y la sociedad los juzga y los critica; y cuando le ponemos mano dura ahora critican a la Presidenta”.Dijo que se ha exhortado, castigado y disciplinado a los jueces “porque andaban un poquito desatados y totalmente muy desordenados, pero gracias a Dios ahorita, parece que ellos se han comprometido al cambio, que es lo que queremos todos nosotros”.Adelantó que en la segunda quincena de noviembre (el día 17 o 18) rendirá su informe de labores y dará a conocer el número de Jueces sancionados por cometer irregularidades en el desempeño de sus funciones.