Pedirán que ya no se vuelva a cerrar la circulación en Centro de Coatzacoalcos

Ante las diversas peticiones que han realizado empresarios y locatarios de centrales de abasto, la regidora con la Comisión de Mercados del Ayuntamiento, Keren Prot Vázquez, solicitará en sesión de Cabildo que no se vuelvan a instalar vallas metálicas en los alrededores del Centro de Coatzacoalcos.



Y es que aunque las vallas ya no se colocarán toda vez que este puerto se encuentra en semáforo naranja, la Edil no descarta que si se regresa a semáforo rojo, se tenga un precedente para evitar que estas sean puestas de nueva cuenta y vuelva a afectar a los comerciantes.



“Se solicitará a través del Cabildo que ya no se cierren las inmediaciones del mercado porque la verdad les merma mucho a los locatarios en las ventas, están sufriendo pérdidas considerables”, dijo.



La funcionaria explicó que pese al cambio del semáforo a color naranja, seguirán aplicando todas las medidas sanitarias al interior de los centros de abasto para evitar contagios.



“Por supuesto, continuar con las medidas de prevención, como es el lavado de mano, si no tienes agua al alcance, estarte poniendo gel antibacterial con una solución mayor al 60 por ciento de alcohol y lo principal, siempre traer el cubrebocas”, dijo.



Cuestionada sobre el número de locatarios que han fallecido por COVID-19, Prot Vázquez mencionó que son alrededor de 10 comerciantes que han perdido la batalla contra el virus.