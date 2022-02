Pedro Salmerón, señalado de acoso, ya no será Embajador; Panamá no lo quiere

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, envió un documento al Gobierno de México en el que solicitó que no les enviaran la solicitud de beneplácito de Pedro Salmerón como embajador y que a su vez, el historiador le envió una carta en la que declinó al cargo como embajador, esto en medio de las acusaciones de acoso sexual que habría contra estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena (Morena).Este último escándalo de Pedro Salmerón inició el lunes 17 de enero cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que “el Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha resuelto proponer a consideración del Senado de la República la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior, perfiles todos con trayectorias relevantes en el servicio público”.Entre esas propuestas estaba “Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM y experto en Historia de México, a la embajada de México en Panamá”.Tras ese anuncio, Salmerón se volvió tendencia en redes sociales porque diferentes activistas y organizaciones recordaron que el funcionario había sido señalado de acoso sexual, actos que habría cometido contra estudiantes del ITAM e integrantes de Morena, aunado a ello surgió el hashtag #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador.Uno de los primeros posicionamientos que surgió fue el emitido por Cuarta Ola, “organización Estudiantil del ITAM que busca transgredir el status quo patriarcal dentro y fuera de la Institución”, en el que externó su “indignación y preocupación por las múltiples denuncias en su contra por acoso que están siendo ignoradas. Durante sus años como profesor dentro del ITAM, Pedro Salmerón aprovechó su posición de autoridad para acosar sexualmente a sus alumnas, razón por la que se inició una investigación en su contra”.La organización detalló que “desde entonces, (Salmerón) ha tachado de falsas las denuncias de nuestras compañeras y ha negado en varias ocasiones que estas denuncias fueran la razón por la que salió de la institución. Sin embargo, tanto las denuncias como la investigación han sido reconocidas en varias ocasiones por directivos del ITAM”.Pese a todas las acusaciones y críticas, Salmerón dijo el 18 de enero, en un mensaje a través de su cuenta de Twitter: “La saturación del odio en esta red muestran que para los enemigos de la #4T soy más importante de lo que pensaba. Agradezco a @lopezobrador_ y a @m_ebrard la confianza y me retiro un par de días de esta tormentita artificial”.Un par de horas más tarde de ese mismo día, Salmerón emitió una serie de mensajes en los que hizo referencia a las acusaciones de acoso de diferentes mujeres cuando formó parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).“Mientras no existan denuncias ante las autoridades competentes y todo sea linchamiento en redes”, indicó Salmerón.El historiador negó las acusaciones y detalló que en el ITAM, la comunidad estudiantil evalúa a los profesores cada que termina el final de un curso y como parte de ese procedimiento, los alumnos tenían una página en blanco.En esas páginas, dijo, “en ninguna de ellas, ni la más mínima alusión a ningún acto ya no de acoso: ni siquiera, remotamente equívoco” y compartió un documento de 53 páginas con los comentarios propios de los alumnos.Sin embargo, las palabras de Salmerón no fueron suficientes, pues en un comunicado suscrito por más de 300 Colectivas feministas y organizaciones se pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y a los miembros del Senado de la República “congruencia” y retirar la postulación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá.“Los abusos de Pedro Salmerón se han documentado en @MeToolTAM @MeTooAcadémicosMx, así como en denuncias en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y dentro del partido Morena. Además del acoso, Salmerón ha intentado intimidar y silenciar a quienes lo señalaron. La denuncia pública es un mecanismo para evidenciar la violencia sistémica en contra de las mujeres y, en consecuencia, creemos y acompañamos los testimonios de las denunciantes y les ofrecemos nuestro respaldo”, indicaron.La polémica trascendió fronteras, medios de Panamá reportaron el hecho y además, más de 100 organizaciones de Panamá y México, como Asociación de Agnósticos y Ateos de Panamá, Movimiento Mujeres de Panamá, Alternativas Pacíficas AC, el Centro Cultural Esperanza Rodríguez AC, Colectiva Brujas Ceiba, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Cuarta Ola, Fundación Friedrich Ebert, Gender Issues MX/LATAM, Colectivo Popular de Mujeres Veracruz y la Colectiva Zapatista Somos Batallas Ganadas pidieron a Laurentino Cortizo Cohen, presidente de Panamá, pidieron a Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, que “no otorgue el beneplácito para Pedro Salmerón Sanginés como Embajador ante su país. Panamá merece una mejor representación mexicana”.El 24 de enero, la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, ante los cuestionamientos respondió: “La cancillería panameña ya manifestó su posición a la cancillería mexicana por los canales diplomáticos que corresponden”.¿Cuál ha sido esa posición?, se le preguntó a la funcionaria: “Ya la cancillería mexicana está al tanto de la posición de la cancillería panameña”, indicó, aunque se le insistió si están en desacuerdo con esta designación: “Ya se manifestó la posición de la cancillería panameña, la cancillería mexicana está al tanto desde el momento en que fuimos notificados de esta designación”, dijo.Desde el inicio, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su apoyo a Salmerón: “No existe, según entiendo, una denuncia formal, legal y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso (…) vamos a esperar que haya información, que haya pruebas, para no adelantarnos”, dijo el 18 de enero.Incluso, el 26 de enero se le preguntó al titular del Ejecutivo: “¿No será necesario reconsiderar, Presidente?”: “No, porque nosotros consideramos que es una persona capaz. Ya lo dije la vez pasada, es uno de los mejores historiadores de este país, después de Katz es el que mejor ha escrito sobre Villa, sobre la formación de la División del Norte”.El respaldo presidencial también se vio esta mañana. Sin embargo, ahora, 16 días después, la postulación de Pedro Salmerón no será posible pues Panamá envió un documento al Gobierno de México en el que pidió que no enviara la solicitud de beneplácito para Pedro Salmerón.El historiador y académico Pedro Salmerón envió una carta en la que declinó del cargo ofrecido para presidir la embajada de México en Panamá, informó el Presidente.A través de la misiva, el candidato a representar a México en el extranjero manifestó que debido a la polémica que gira a su alrededor −derivada de las acusaciones de acoso sexual en su contra−, decidió dar un paso a un lado.En ella, Salmerón señaló dichas acusaciones como un linchamiento y destacó los avances que ha tenido el Gobierno del Presidente Lopez Obrador en materia feminista y de justicia hacia las mujeres.“Al convertirse la propuesta de mi nombramiento en un tema de género y política internacional, he creído pertinente, Señor Presidente, hacer como en 2019: si usted cree que lo mejor para México y para el gobierno que usted preside es que yo dé un paso de costado, pongo a su disposición mi declinación al cargo que me ofreció. Agradezco sus palabras y su defensa: su amistad y su confianza son para mí mucho más importantes que cualquier cargo o empleo. Nunca los busqué: los acepté para servir a la República y a un gobierno que pese a que está transformado al país y cuenta con el 70% de la aprobación popular (o justamente por eso), despierta la ira de quienes se beneficiaron de la corrupción, los privilegios ilegales y las injusticias del antiguo régimen”.