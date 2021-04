Pega COVID a tradiciones católicas; no hubo Lavatorio de Pies en Catedral de Xalapa

Siendo una tradición de varios siglos para la Iglesia Católica, por primera vez en la Catedral Metropolitana de Xalapa, no se realizó el rito del Lavatorio de Pies a causa de la pandemia COVID-19.



Aunque en este Jueves Santo, el arzobispo Hipólito Reyes Larios, rememoraba el momento cuando Jesús, durante la Última Cena, se levanta y lava los pies de sus doce apóstoles y tras ello les dice: "Hagan como yo he hecho con ustedes", la misa de la Cena del Señor, canceló el rito simbólico.



Con una catedral concurrida, respetando el aforo permitido y siguiendo los protocolos sanitarios, se llevó a cabo la ceremonia de la Cena del Señor, que simboliza la vocación de servicio, la humildad y la igualdad que todos sus fieles deben practicar con los demás.



"Quiero agradecer la presencia de todos los ministros y laicos que han venido y les han pedido ser apóstoles en ésta ocasión, aunque no habrá el Lavatorio de Pies por causas especiales de la pandemia", dijo el Arzobispo previo a la misa.



Para el prelado, la pandemia ha lastimado a las familias, a las instituciones y a la iglesia, pues dijo, las muertes y contagios ya son incontables.



"La pandemia nos ha hecho pensar a todos, nos ha lastimado mucho, a las familias, a las instituciones, a la iglesia, a todos nos ha tocado y hemos tenido demasiados difuntos y también muchísimos enfermos que ya hasta se perdió la cuenta, nos dan una cierta estadística, pero siempre sabemos que son más los que han padecido esta enfermedad".



Además, pidió que la población continúe respetando las medidas sanitarias, pues la contingencia no ha terminado.



"Aunque nos digan que está más tranquilo, sabemos que en los hospitales y en las casas siguen estos casos especiales".



Al finalizar, el arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, realizó la bendición con el Santísimo, para después salir en una procesión en automóviles por las principales calles de la ciudad: calle Enríquez, avenida Manuel Ávila Camacho, Sayago, Poeta Jesús Díaz, 5 de Febrero, Xalapeños Ilustres, Enríquez y finalizó en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada.