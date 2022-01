Pega COVID en Alcaldía de Veracruz; hay 30 empleados y funcionarios contagiados

Ola de contagios COVID en el Ayuntamiento de Veracruz. Al menos unos 30 trabajadores de la actual administración han tenido que ausentarse al presentar síntomas, el Director de Ingresos, Catastro y el Secretario del Ayuntamiento entre los afectados.Empleados sindicalizados, han visto preocupados como disminuye el personal en las diferentes áreas del Ayuntamiento debido a que después de presentar síntomas y salir positivos, son enviados a sus casas, mencionan que a pesar de los contagios no se ha realizado ninguna sanitización general en Palacio Municipal ni en el edificio Trigueros.Sindicalizado que prefirió resguardar su identidad para evitar posibles sanciones, señaló qué hay al menos unos 30 que han sabido están contagiados y tuvieron que ausentarse de sus áreas.“Por ejemplo, en educación hay varios y también en Catastro, junto con su directora, en presidencia y pues el Secretario del Ayuntamiento también, esperemos no nos toque pero no vemos que manden a sanitizar como en veces anteriores”. Señaló.En su momento, las sesiones de Cabildo se estaban realizando de manera presencial, pero se empezaron a realizar virtual cuando el secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos Saldaña Morán, presentó síntomas.En redes sociales la edil, Lissethe Martínez Echeverría, realizó fumigación de su regiduría, mencionó que con recursos propios como medida preventiva para su personal y los visitantes, ante los masivos contagios que se registran.Cabe mencionar que el departamento de servicios generales realiza la desinfección en algunas áreas en particular, pero no de manera general como lo serían los edificios que alberga a la mayoría de empleados, el Palacio Municipal y el contiguo edifico trigueros.