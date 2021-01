Pega crisis a comercios de Coatepec

Algunos locales comerciales en plazas de Coatepec se observan vacíos, aun cuando el año pasado había afluencia.



La misma situación se está registrando en el Centro Histórico del Pueblo Mágico, donde ya algunos negocios han cerrado sus puertas ante la crisis económica que deja la pandemia.



Al respecto, el regidor tercero encargado de la Comisión de Comercio Municipal, Jorge Luna Hernández, admitió que algunos negocios que ya llevaban años en Coatepec cerraron sus puertas.



“No hay un repunte considerable en la economía, algunos negocios han estado aperturando pero otros han cerrado, hay algunos negocios que ya llevaban algunos años en Coatepec y desafortunadamente fue tan duro el golpe de la pandemia que tuvieron que cerrar”, acotó.



En este sentido, el edil dijo que los giros más afectados son los restaurantes y los bares.



“No tenemos una estadística pero podríamos tener algunos datos, un recuento, cuántos negocios cerraron y cómo se vio afectada la economía pero es palpable en todo el municipio, sobre todo en el sector comercial, los giros de los restaurantes y bares es donde más se siente la crisis”, comentó.



Finalmente, señaló que, aunque en otros municipios se están tomando acciones severas, como el cierre de negocios, por el momento no es el caso de Coatepec.



“Las condiciones son desfavorables y se están tomando acciones fuertes en otros municipios como el cierre de negocios, no es el caso de Coatepec. Pudiera haber sido peor si no se hubieran acatado medidas sanitarias que se aprobaron, eso nos permite que tengamos algunas actividades económicas en este momento”, concluyó.