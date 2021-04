Pega el estiaje en la zona norte; presas redujeron drásticamente sus niveles

“Lo que aquí ves, antes era una presa, hace un mes todavía tenía agua, pero ahora es un charco de agua caliente”, así resume un caporal la situación que enfrentan ganaderos de la región, en el norte de la entidad.



Mientras muestra la zona donde antes había agua, explica que cada semana el vaso de captación fue perdiendo metros y más metros del vital líquido.



La situación es crítica porque el estiaje se adelantó, apuntó a su vez el señor Luis Enrique Urrutia Serrano, dedicado a la citricultura y a la ganadería en Castillo de Teayo.



Explicó que los productores tenían previsto que el periodo más problemático por la ausencia de lluvias sería entre mayo y junio.



La falta de agua, abundó, ha provocado no solamente que las presas reduzcan drásticamente sus niveles, sino que grandes extensiones de pastizales son ahora zonas áridas, ante lo cual tienen que comprar forraje.



“Pero no alcanza. Una paca cuesta de 80 a 90 pesos y te alcanza apenas para darle de comer a dos vacas en dos días. Además, si uno quiere vender una res, pagan a 18 o 19 pesos el kilo en pie por una vaca y el de las novillonas en 32 pesos, cuando en las carnicerías el kilo de carne de res no baja de 140 pesos”, agregó.



Urrutia Serrano dijo que la situación es más crítica para quienes tienen necesidad de rentar potreros para alimentar al hato, ya que pagan de 200 y hasta 300 pesos al mes por cada cabeza.



Lamentó, asimismo, que el Gobierno Federal haya eliminado los programas de apoyo para los productores, con lo quedan descapitalizados para la adquisición de forrajes. “Y se dejaron de hacer presas grandes. Eso es lo que hace falta, para almacenar agua”, concluyó.