Pega pandemia a albergues para mascotas de Xalapa

La pandemia COVID-19 también ha generado escasez en cuanto apoyo alimenticio para los más de 400 perros que se encuentran bajo el resguardo del albergue "Ada Azul" de Xalapa.



De acuerdo con Azul Fernández, representante de este lugar, los caninos consumen alrededor de 300 kilos de croquetas diariamente, por lo que invitaron a sumarse a la colecta del 16 al 23 de diciembre de 10:00 a 15:00 horas, a un costado del Palacio Municipal.



"Tuvimos que iniciar esta campaña de donación de un kilo de croquetas, un bulto o una tonelada de alimento. Pueden enviar un mensaje a través de las redes sociales de Ada Azul".



También, lanzó un llamado a la población para que adopten un perro, pues a causa de la contingencia sanitaria, el abandono de estos animales aumentó.



"A nosotros nos dejaron abandonados alrededor de 100 perros durante la pandemia. Algunos los dejan amarrados afuera del refugio, otros los dejaron tirados en costales afuera. Otros nos llegan por reporte".



Por ello, urgió a los xalapeños, no comprar mascotas si no se harán responsables de su cuidado.



"Nos están llevando más perros al refugio. Por eso no damos la dirección, pero la gente ya nos ubica, van y los dejan ahí", lamentó.