Pega pandemia a comercios de San Marcos de León, en Xico

Durante este último mes, varios locales de diversos giros en la localidad San Marcos de León, municipio de Xico, han tenido que bajar sus cortinas indefinidamente, señalaron empresarios del sitio.Y es que aseguraron que la pandemia, así como la política económica federal que no ha generado empleos, impactó muy negativamente a las pequeñas y medianas empresas."Empezamos con la pandemia además de la política económica federal que no ha generado fuentes de empleo. No hay recursos para reactivar", explicó uno de los empresarios.Solo en la avenida principal del pueblo, por lo menos cuatro negocios de diversos giros comerciales tuvieron que cerrar, pues las ventas no logran repuntar y deben pagar la renta de los locales."No han podido repuntar y tienen que pagar rentas y no les da para pagar. En una plaza no se han podido rentar los locales. Para el 2022 vamos a tener una situación drástica, la gasolina y el gas siguen al alza. El salario al aumento no es equitativo", finalizó el comerciante.