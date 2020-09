Pega pandemia a recaudación del impuesto al hospedaje en Veracruz

Debido a la baja afluencia de visitantes en 2020, el Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje apenas acumula una recaudación de 1.2 millones de pesos.



Por lo anterior, el presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura (UNEH), Marcos Suárez Domínguez, previó que este año no se concrete la meta de captación de 50 millones de pesos.



A lo anterior, el dirigente advirtió que el Gobierno del Estado no ha aportado recursos para el impuesto del hospedaje, a una tasa de 2 por ciento por cada habitación alquilada en hoteles del estado de Veracruz.



"El Gobierno de Cuitláhuac García se comprometió a seguirlo así pero hasta ahorita no ha habido aportaciones de Gobierno, estamos trabajando con lo que va cayendo del 2 por ciento, no ha habido aportaciones gubernamentales y no creo que las haya al menos este año".



Por lo que urgió a que el Gobierno de Veracruz aporte los recursos proyectados para evitar un daño mayor al rubro de la hospitalidad.