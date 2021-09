Octavia Ortega Arteaga interpondrá un recurso de inconformidad ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al considerar que la Diputación federal por la vía plurinominal que le quitaron a Javier Octavio Herrera Borunda por cuestiones de paridad de género le correspondía a ella y no a Laura Fernández Piña.



Recordó que fue registrada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la séptima posición de la lista de candidatas y candidatos a Diputados federales por la vía plurinominal correspondiente a la Tercera Circunscripción.



Dijo que a pocas horas de que las y los 500 Diputados federales tomaran la protesta de ley, la Sala Superior del TRIFE aprobó no asignarle a Javier Octavio Herrera Borunda, hijo del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, la Diputación federal por la vía plurinominal correspondiente a la Tercera Circunscripción.



Los Magistrados argumentaron que de asignarle la curul a Herrera Borunda no se cumpliría en la paridad de género, por lo que decidieron dejársela a Laura Fernández Piña.



Sin embargo, Octavia Ortega aseveró que la curul le correspondía a ella y explicó que Fernández Piña fue registrada como suplente de Santy Montemayor Castillo, quien contendió como candidata a Diputada federal por la vía uninominal, por lo tanto, ante el corrimiento de la lista, agregó, a ella le tocaba por estar registrada en la séptima posición.



Por lo que dijo que agotará todos los recursos legales que sean necesarios para defender sus derechos político-electorales y así evitar que se cometa un atropello a la democracia y la legalidad.