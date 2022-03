Peligra abasto de agua en Xalapa; CMAS, en jaque por deuda millonaria

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, acusó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) de prestarse a la restructuración "criminal" de la deuda que desde 2003 arrastra la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) y que ahora la mantiene en crisis económica y que pone en riesgo el abasto del vital líquido para la Capital.En conferencia de prensa indicó que el pasivo se mantiene el organismo operador es de 363 millones de pesos, cuando durante su primera administración, se hizo un nuevo acuerdo de pago que permitiría liquidarlo en su totalidad en 2021; pero que tras un nuevo refinanciamiento su pago se dilató hasta 2034."Está en riesgo el abasto si no tenemos una medida administrativa adecuada. Lo estamos haciendo, debemos increíblemente 363 millones de pesos a BANOBRAS cuando no deberías deber un peso. Cuando estuve hace 15 años hicimos la restructuración y hoy no deberíamos un sólo peso. Se hizo una restructuración criminal contra Xalapa, un atentado ilegal, monstruoso y hoy debemos 363 mdp", manifestó.El munícipe indicó que se abonan a capital 7 centavos de peso, mientras que de intereses se van 93 pesos por este préstamo de 480 mdp que se pidió en la administración del exalcalde Reynaldo Escobar Pérez para la realización de obras, como una planta de tratamiento, que nunca se concluyeron."Queremos ir al Gobierno de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a BANOBRAS, para que resuelvan un tema de injusticia en Xalapa, voy a luchar hasta el cansancio porque no podemos ser tolerantes de un atentado donde participó en su momento Banobras, se prestó para un fraude para Xalapa y vamos a atenderlo", puntualizó.Recordó que el refinanciamiento que hizo en su primer periodo como máxima autoridad xalapeña se estableció una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIEE) de +0.85, desecharon a la empresa que tenía la concesión y dejaron los 240 mdp para las obras y liquidar a la empresa."Y eran 10 años, 12, para que quedara la deuda pagada y ahorita al final del año pasado quedaba pagada al 100 por ciento, los saldos insolutos. De repente vienen y hacen una restructuración y la patean 15 años", lamentó al evitar mencionar si el refinanciamiento lo hizo David Velasco Chedraui o Elizabeth Morales García."Estoy platicando y vamos a hacer el esfuerzo para ir a México, le pedí al secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, que nos ayudara, está en eso, que nos orientara a quitar este tema. La última restructuración la aventaron para 2034, para entonces habríamos de pagar la deuda inicial tres veces", aseveró.