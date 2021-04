Peligran instituciones porque AMLO se cree emperador: PRD

Instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral (INE) están en riesgo ante los ataques que el Presidente de la República encabeza, pues cuenta con la mayoría de legisladores en el Congreso para aprobarle sus propuestas, advirtió el representante jurídico del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, Jesús Velázquez Flores.



Y es que ante el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como del Instituto Nacional Electoral (INE), de retirar definitivamente las candidaturas a gobernador a Félix Salgado Macedonio en Guerrero, así como a Raúl Morón Orozco en Michoacán, los consejeros y magistrados son objeto de ataques directos del propio Ejecutivo federal, legisladores y gobernadores de MORENA.



“Claro que está en riesgo mientras el presidente Andrés Manuel siga creyendo que es un emperador y no que es un presidente de un país demócrata, él siente que es un emperador, él piensa que puede acabar con todas las instituciones y eso no es así pero obviamente están en riesgo, mientras se siga teniendo esa mayoría absoluta que tiene MORENA, lo que tenemos que hacer los ciudadanos de México es defender esas instituciones”, señaló.



Velázquez Flores expuso que “el que se lleva se aguanta”, ya que ahora que no recibieron un fallo a favor, se lanzan con todo en contra de las instituciones que velan por la democracia y que dan certeza a los procesos electorales en el país para legitimarlos.



“Es una amenaza directa de los que han incumplido con las leyes electorales y están teniendo su castigo, Félix es un violador de leyes electorales y ahora que se la aplican, dice que va a ser la última, yo más bien diría, va a ser la última en la que van a participar ellos, los morenos, porque después de lo que ha hecho López Obrador, así como los gobernadores de Morena, definitivamente la gente los va a mandar directo al cesto de la basura”, apuntó.



Por ello, destacó la importancia de que la población de Veracruz y el país exprese en las urnas el próximo 6 de junio su desacuerdo para no darle nuevamente la mayoría en el Congreso a MORENA, para así evitar que el Presidente y gobernadores actúen sin considerar al pueblo.