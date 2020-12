Peligran MIPYMES por aumento al salario mínimo: Consejo Coordinador Empresarial

Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) experimentarán afectaciones negativas tras el incremento no gradual del salario mínimo, alertó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Octavio Augusto Jiménez Silva.



El dirigente empresarial afirmó que 70 mil empresas del país están en riesgo de desaparecer ante el abrupto aumento del salario mínimo.



"El incremento nacional al salario sin gradualidad, ni lógica agrava el riesgo de desaparecer de 70 mil empresas en los próximos meses", dijo.



Cabe referir que esto es a partir de una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de incrementar en 15 por ciento el sueldo base: de 123.22 vigente en 2020 a 141.7 pesos diarios en 2021.



Esto es, se adicionaron 10.46 pesos al salario actual a través del Monto Independiente de Recuperación (MIR). Mientras para la Zona Libre de la Frontera Norte, aumentó de 185.56 a 213.19 pesos diarios. Los salarios profesionales también tendrán un incremento de 15%.



"Nosotros vemos inoportuno que se haga en este momento y la forma en que se haga, no estamos en contra. Estamos a favor de que nuestros trabajadores reciban un mayor ingreso pero estamos viendo que todavía no pasamos la pandemia y se han perdido infinidad de empleos", dijo Jiménez Silva.



Recordó que muchas empresas cerraron a raíz de la pandemia y varias más trabajan con un porcentaje menor a su capacidad normal y de ejemplo, añadió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que de marzo a julio desaparecieron 1,100 unidades economicas, entre micro, pequeñas y medianas empresas.



"Este aumento del salario mínimo realmente les va a pegar a las MIPYMES y es pertinente un análisis de un plan de acción emergente de los tres niveles para las empresas golpeadas por la pandemia".



Puntualizó que el incremento, en lugar de generar mayores empleos, puede inhibir la creación nuevas fuentes de trabajo; y por lo tanto, Jiménez Silva urgió a las autoridades a considerar las opiniones de la cúpula empresarial.



"A quienes les va a pegar más el incremento es a las PYMES. (...) La idea de siempre es dar mejores sueldos y oportunidades a la parte laboral. Estamos luchando para que ya no se pierdan empleos sino que haya contratación".