Peligran por relleno de canal pluvial… ¿Y la Procuraduría de Medio Ambiente?

Vecinos denunciaron relleno ilegal del canal pluvial “Jiménez”, en la ciudad de Veracruz, por lo que exigen a las autoridades poner un alto ya que se encuentran en temporada de lluvias y el acueducto evita inundaciones en colonias de zonas bajas.Acusaron que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) ya tiene conocimiento y no actúa.Al respecto, la presidenta de la Asociación de Residentes Unidos del Fraccionamiento Floresta (RUFFAC), María Teresa Aguilar Bravo, advirtió que están a tiempo para evitar este relleno pero en caso contrario, colonias del norponiente y bajas como Floresta, Flores del Valle, El Jobo, Rébsamen, López Mateos y Artículo 123 se inundarían al generarse un “tapón hidráulico”.Montículos de escombro y basura en general se observa a un costado de dicho canal en el que se observa vegetación propia de sistemas lagunares. El acueducto colinda con la avenida Miguel Alemán, a unos metros de la Laguna Olmeca.Aguilar Bravo dijo que hace poco se dieron cuenta de la intensificación de este relleno por parte de personas desconocidas. El grosor del canal a la altura de la colonia Pedro I. Mata cada vez es más estrecho.El canal Jiménez desemboca en la Laguna Olmeca, cuerpo de agua considerado Área Natural Protegida, sin embargo la PMA no ha acudido o implementado un operativo para dar con los responsables, quienes han ido a tirar escombros, basura y desechos en general poniendo en peligro esta zona lagunar.La representante de colonos explicó que primero hizo su denuncia por redes sociales porque “ahora ahí es donde escuchan”, y esta mañana ya se reunió con personal de Medio Ambiente y Gobernación de Boca del Río y quedaron ayudarían con vigilancia, aunque por ser zona federal le correspondería primero intervenir a la PMA.“¿Qué ofrece el Ayuntamiento? Pues seguir vigilando y pues todo parece indicar, según las reglas, dijeroe qué hay unas partes que ellos no pueden entrar porque tiene que entrar la PMA que es directo al canal, pero si iba a valorar si pueden ir quitando este relleno”.Aguilar Bravo espera que con las denuncias que han interpuesto tanto por redes sociales como en las instancias correspondientes ya se tomen tomen cartas en el asunto, resaltando que se trata de una contaminación al medio ambiente severa , ya que al canal le meten basura de todo tipo y que por ahí pasa un ducto de Pemex.