PEMEX les arruinó producción y venta de papaya, en Cotaxtla

Productores de papaya de la congregación Loma del Manantial, en Cotaxtla, denunciaron que la entrada en operación de un pozo de Petróleos Mexicanos (PEMEX) afecta la cosecha de 8 hectáreas y los trabajadores que ya presentan problemas de salud.



Se trata del pozo TUM 1 que se empezó a construir dos meses después de que inició la siembra en marzo del 2020, con lo que comenzaron a notar la presencia de malos olores y la restricción en los accesos del predio porque pusieron mechones que liberan gas.



"Hace como dos semanas empezaron a prender unos mechones por donde está saliendo el gas de ese pozo y el viernes nos cerraron las instalaciones, nos cerraron el paso y por estar cerrada no pudimos atender nuestra huerta y ese día teníamos que vender como 18 toneladas de papaya, el camión no pudo entrar y la papaya se nos quedó", dijo Taydé García Mendoza, uno de los productores.



Las afectaciones son graves porque además de no poder vender su producto, los trabajadores tienen miedo de que se presenten daños en su salud, dado que han registrado dolores de cabeza y hay animales muertos en las inmediaciones.



La inversión de 5 socios es de un millón y medio de pesos, además de lo que no han podido vender.



Lamentan que en la temporada donde hay mayor demanda de papaya no puedan comercializar su producto.



"Que nos resarzan la inversión, no podemos vender nuestro producto, los compradores no quieren entrar porque tienen miedo, los trabajadores no quieren ir a trabajar porque huele feo, huele como a huevo podridos y hay animales muertos, como tlacuaches y zorrillos".



Son 10 familias las que dependen de manera directa de estos predios que cosechan papaya.



Aunque ya han externado a PEMEX la situación, no han tenido respuesta.