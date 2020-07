PEMEX no informa nada a familias tras accidente de lancha en Coatzacoalcos

Familiares de los tripulantes de la lancha 365 de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que volcó en el Río Coatzacoalcos y que se encuentran desaparecidos, amenazan con bloquear el acceso a la Terminal Marítima de Pajaritos debido a la nula información oficial que han recibido al respecto.



Los consanguíneos de Marcelino Felipe Guzmán, integrante de la cuadrilla que cayó al afluente y qué hasta el momento continúa desaparecido, exigieron ingresar al recinto para supervisar las labores de búsqueda y les expliquen realmente lo qué pasó.



“No sabemos en sí qué fue lo qué pasó, hablan de un hundimiento de lanchas, desconocemos en qué circunstancias estén los equipos, necesitamos que nos digan que fue lo qué pasó, queremos pasar, queremos supervisar también la búsqueda”, declaró Mauricio Felipe Cárdenas.



Por su parte la señora Julia García, esposa de Marcelino, manifestó que desde que se enteró del accidente a través de redes sociales, se concentró las afueras de la Terminal Marítima de Pajaritos y hasta el momento ninguna autoridad les ha emitido algún reporte.



“Necesitamos información, estoy desesperada, no hay reporte, no hay nada, nosotros nos enteramos por el Facebook y porque uno de sus compañeros que trabajó aquí me fue a avisar a mi domicilio”, comentó.



Dijo que su esposo entró a trabajar el día de ayer jueves a las 8:00 de la mañana y nunca se imagino que quizás sería la última vez que lo vería.