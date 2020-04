PEMEX plantea reinstalar a despedidos pero en puestos distintos, denuncian

Trabajadores petroleros de Coatzacoalcos que habían sido despedidos de manera injustificada serían reinstalados en breve; sin embargo, no en los mismos puestos que tenían.



Esto fue dado a conocer por el secretario de organización de la UNTyPP, Didier Marquina Cárdenas, a través de una videoconferencia, quien añadió que todo sigue en promesa.



Explicó que fue la diputada federal Tania Cruz, quien ayudó a que se tuviera una videoconferencia con autoridades de PEMEX. Sin embargo, estos no permitieron que participaran representantes de la UNTyPP y a su vez, terminaron molestos al no aceptar que los despedidos fueran reinstalados en los mismos puestos que tenían.



"Ella tuvo la idea de una videoconferencia con los compañeros y pedimos que estuviera una representación nuestra para escuchar la propuesta. PEMEX no lo admitió, lo cual deja mucho que desear de esta administración, porque si no respeta las representaciones sindicales como lo marca la Ley Federal del Trabajo, qué podemos esperar al respeto de los derechos de los trabajadores".



Escucharon la propuesta de los compañeros y no les agradó del todo que se les haya planteado que debían regresar con sus mismos niveles, ni su mismo puesto. Tal parece que ellos no tienen pensado contratarlos en su mismo puesto y nivel", dijo.



Reiteró que lo anterior no derivó en ningún acuerdo y sólo quedó la promesa de que el 14 de abril les darían la propuesta para ver de qué manera los reinstalarían.



Por su parte, Tania Cruz Santos informó mediante la rueda de prensa virtual, que aunado a lo anterior, se pidió a PEMEX regresar el derecho de servicio médico a los despedidos para evitar que estén en riesgo por la contingencia del COVID-19.