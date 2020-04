Pemex pone en marcha programa de austeridad; busca ahorrar 94 mil mdp

Petróleos Mexicanos (Pemex) recortará gasto de servicios personales como corriente para cumplir con la meta anual de balance financiero para 2020, estimado en 62.6 mil millones de pesos.



El Consejo de Administración recibió para su conocimiento el Programa Anual de Austeridad en el Gasto y Uso de los Recursos para el Ejercicio Fiscal 2020, que supone un ajuste de 93.7 mil millones en el rubro de servicios personales de operación, respecto a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.



EL UNIVERSAL dio a conocer hoy una reducción de más de 40 mil millones de pesos en el presupuesto de la filial de la petrolera de Exploración y Producción



La petrolera tomará otras medidas como la reducción de viajes de su personal y en los montos de viáticos. Asimismo, limitará al mínimo indispensable los acompañantes en comisiones y habrá restricciones para pernoctar el día anterior.



Los viajes al extranjero se reducirán al mínimo y deberán ser justificados y autorizados por el propio director general de Pemex.



El personal de confianza de niveles 36 en adelante, cuando sean comisionados, deberán hospedarse en casas de visita de la empresa.



La empresa solo podrá realizar erogaciones para la contratación de servicios de asesoría o consultoría, cuyos servicios se justifiquen como indispensables.



En materia de servicios médicos, la empresa contratará de manera eficiente la prestación de servicios subrogados y suspenderá el beneficio de los reembolsos de gastos médicos para funcionarios superiores de Pemex y sus organismos subsidiarios.



En cuanto a la compra de boletos de avión, el programa prevé la prohibición de boletos en primera clase y clase de negocios para cualquier trabajador petrolero.

En comisiones no podrán autorizarse boletos en viernes después de las 15:00 horas o fin de semana, si no existe motivo plenamente justificado y autorizado por el director corporativo o director general de la empresa productiva subsidiaria.

Los boletos deberán ser no reembolsables, ya que permiten una disminución considerable en los precios.



Se continuará con el programa de reubicación y optimización de espacios a nivel central y foráneo y se mantiene la ampliación de la vida útil del mobiliario existente.



Asimismo, se suspende el arrendamiento vehicular para uso de funcionarios superiores.



Pemex suspenderá también el programa de becas al extranjero y nacionales de los trabajadores de confianza a tiempo completo, con excepción de los que se otorgan a través del Fondo Sectorial Conacyt-Sener.



Sin embargo, quedan exceptuadas las becas a que se refiere el Contrato Colectivo de Trabajo.



En telefonía Pemex cancelará el servicio para los niveles 44 G1 e inferiores y se realizará una revisión del actual contrato a fin de reducir costos en planes.

Al mismo tiempo homologará la prima de seguros de vida para los trabajadores de todos los niveles.