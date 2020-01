PEMEX quitó subsidio a Cruz Roja en Poza Rica, pero descartan cierre de instalaciones

La delegada estatal de la Cruz Roja, María de los Ángeles Villa de Rodríguez, dio a conocer que PEMEX dejó de brindar apoyo a la delegación de Poza Rica, aunque no hay riesgo de cierre pero con esfuerzos cubrirán los servicios.



A decir de la también Presidenta de la delegación municipal, esto le preocupa, puesto que además de la falta de apoyo en la colecta anual, se merman los recursos que obtienen para mantenimiento de servicios e instalaciones.



Rechazó que la institución se encuentre “estirando la mano” para recibir ayuda; aseguró que los servicios que dan son de calidad y se mantienen al día con la demanda de necesidades en zona urbana, rural y carreteras para atender cualquier llamado de auxilio.



PEMEX es una institución que le brinda apoyó a las delegaciones de Cruz Roja donde sus municipios son parte de la producción petrolera, pero advirtió que sólo a Poza Rica se le suspendió el apoyo.



“Alrededor de 900 mil pesos (dejó de percibir de PEMEX), eso nos bajó muchísimo, ya no pudimos tener este apoyo y sí afecto bastante nuestra economía y trabajamos con mucha dificultad.



“Sólo fue en Poza Rica, no en todas las delegaciones del Estado, porque Tuxpan, Veracruz, Pánuco, Nanchital y Agua Dulce dependen de la colecta de PEMEX”.



Desconoce las razones por la decisión de la empresa productiva, dijo que se les preguntó a los representantes de PEMEX, pero no hubo una respuesta concreta.



Mientras que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), especialmente de la Sección 30, con el apoyo del secretario general José Juan Soni Solis y del presidente de FRUS, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, de quienes se reciben las aportaciones gracias al apoyo de los agremiados, lo que permite un respiro para que se mantenga el servicio.